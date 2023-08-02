«ПСЖ» намекнул на уход Мбаппе, Мане перешел в «Аль-Наср», Акинфеев прошелся по Марио и другие новости

«ПСЖ» намекнул на уход Мбаппе.

«Аль-Наср» объявил о переходе Мане из «Баварии».

Завершились переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела: известны итоги.

На Тикнизяна претендуют пять клубов из Европы.

Захарян после срыва трансфера в «Лацио» активизировал переговоры с другим европейским клубом.

«ПСЖ» вернет Мбаппе в состав только при одном условии.

«Марио наговорил все что можно и нельзя»: Акинфеев – о переходе Фернандеса в «Зенит».

Акинфеев рассказал, как отреагировал на переход Марио в «Зенит» и Медины в «Спартак».

«Фламенго» ответил «Зениту» на предложение об обмене Вендела на игроков бразильского клуба.

Мане подтвердил уход из «Баварии»: эмоциональная речь сенегальца.