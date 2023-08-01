Победа «Спартака», Захаряна в «Лацио» не будет, «Барса» пыталась обменять 3 игроков на Мбаппе и другие новости

Топ-клуб АПЛ интересуется Хвичей

Скауты «Зенита» впечатлены 19-летним защитником «Кайрата»

Стало известно, кто заменит отстраненный «Ювентус» в еврокубках

Fan ID введут в Fonbet Кубке России: паспорт нужен для матчей команд РПЛ

Трансфер Захаряна в «Лацио» сорван. В римском клубе назвали причину прекращения переговоров

Структуры РФС вынесли вердикты по судейству в матчах «Пaри НН» – «Зeнит» и «Ахмaт» – ЦСКА

«Наполи» предложил 25 миллионов за полузащитника «Зенита»

РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) благодаря голам Бонгонда и Промеса. Голландец вошел в топ-6 лучших бомбардиров в истории клуба

«Барселона» предлагала «ПСЖ» обменять Мбаппе на троих футболистов

Фабиньо перешел из «Ливерпуля» в саудовский клуб Бензема и Канте