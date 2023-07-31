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Девушка сербского футболиста, кинувшего «Спартак» ради «Зенита»
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Дивеев выбыл до 2024 года, Неймара заподозрили в однополых связях и другие новости
04:35
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Девушка сербского футболиста, кинувшего «Спартак» ради «Зенита»
00:30
⚽ РПЛ. Триллер в Грозном, победы «Локо» и «Краснодара»
1
00:01
Видео
Безбородов нахамил журналисту после матча «Ахмат» – ЦСКА
5
30 июля
23:50
Текст
Скандал в Грозном. Безбородов отменил отбитый Акинфеевым пенальти, посмотрел повтор и назначил новый
46
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00:14
Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над клубом из Туниса
00:09
Рэпер Jay-Z может стать владельцем «Тоттенхэма»
1
30 июля
23:48
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ЦСКА после матча оставил записку «Ахмату»
1
23:41
Генич назвал лучшего форварда РПЛ
23:19
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ЦСКА иронично прокомментировал победу над «Ахматом»
23:11
Только один игрок до Чалова оформлял в РПЛ хет-трик с пенальти – тот матч тоже судил Безбородов
23:05
Ташуев высказался о судействе в матче с ЦСКА
2
22:56
Федотов ответил, стоит ли Безбородова отстранять от футбола
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22:48
Чалов назвал исторической игру с «Ахматом»
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22:30
РФС сделал заявление по скандальному судейству в матче «Ахмат» – ЦСКА
19
22:25
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«Ахмат» доигрывал матч с ЦСКА без капитана
22:20
Матч «Ахмат» – ЦСКА повторил рекорд чемпионата России по пенальти
22:05
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Обзор матча «Ахмат» – ЦСКА: голы и лучшие моменты
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22:04
⚡ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче с 5 пенальти и 3 удалениями (3:2), у Чалова хет-трик
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Обзор матча «Краснодар» – «Сочи»: голы и лучшие моменты
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РПЛ. «Краснодар» победил «Сочи» (2:0), команда идет без потерь
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Тикнизян – главный бомбардир «Локо» на старте сезона. Теперь уедет в Европу?
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Разбор скандального эпизода матча «Ахмат» – ЦСКА от Игоря Федотова
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«Катастрофа, убийство, беспредел»: пресс-атташе ЦСКА – о судействе в Грозном
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Безбородов удалил Гайича после пенальти, назначенного за его фол
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21:01
Первый тайм «Ахмат» – ЦСКА: 4 гола, 4 пенальти, 2 удаления
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20:43
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Игрок «Факела» сломал скамейку, разозлившись из-за травмы
20:34
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Девушка сербского футболиста, кинувшего «Спартак» ради «Зенита»
Девушка сербского футболиста, кинувшего «Спартак» ради «Зенита»
А
Источник:
«Бомбардир»
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