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    Попов перечислил переоцененных российских тренеров

    Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов составил список переоцененных отечественных тренеров.

    «Самый переоцененный тренер в России? Все молодые тренеры переоценены – это 100%. Все, кто руководил в РПЛ раньше времени. Это не тот уровень, которого они достойны. О ком я? Кирилл Новиков из «Динамо», Мурад Мусаев и Александр Сторожук из «Краснодара». Или наши эти футбольные гики Артем Горлов из «Нижнего Новгорода» или Вадим Гаранин из «Сочи». Они все в таком состоянии, что они переоценены», – считает Попов.

    • Попов в 2018-2019 годах входил в штаб пермской «Звезды».
    • У игрока более 400 матчей за «Амкар».
    • Попов дважды брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: Legalbet

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