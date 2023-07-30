Попов перечислил переоцененных российских тренеров

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов составил список переоцененных отечественных тренеров.

«Самый переоцененный тренер в России? Все молодые тренеры переоценены – это 100%. Все, кто руководил в РПЛ раньше времени. Это не тот уровень, которого они достойны. О ком я? Кирилл Новиков из «Динамо», Мурад Мусаев и Александр Сторожук из «Краснодара». Или наши эти футбольные гики Артем Горлов из «Нижнего Новгорода» или Вадим Гаранин из «Сочи». Они все в таком состоянии, что они переоценены», – считает Попов.