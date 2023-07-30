Удаление Семака, «Крылья» ждут Оздоева, Дзюба и Слуцкий создают медийный клуб и другие новости

Кержаков стартовал в Сербии с волевой победы.

Судьям РПЛ снизили гонорары до октября («СЭ»).

Гневная реакция Роналду после ничьей с «Аль-Шабабом»: он не забил в пятом матче подряд.

«Спартак» хочет переманить вингера «Краснодара».

«Крылья Советов» подготовили предложение по Оздоеву: известны сумма сделки и зарплата.

РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» (3:3), пропустив на 91-й минуте.

Тикнизян: «Хочу в Европу – уровень РПЛ падает».

Дзюба и Слуцкий создают медийный клуб.

Фернандеса освистали на матче с «Ростовом».

Семак получил красную после финального свистка в матче с «Ростовом».