«Бомбардиру» требуется редактор SEO-новостей

Всем привет! Мы значительно выросли за последний год, стремительно развиваемся и у нас большие планы на будущее. Прямо сейчас «Бомбардир» находится в поиске SEO-редактора.

Что нужно будет делать: публиковать SEO-новости для всех матчей РПЛ, а также еврокубков и топ-игр других чемпионатов. А именно:

Где и во сколько смотреть

Прогнозы

Обзоры матчей с видео

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График работы: свободный, но определенные новости необходимо будет обновлять в конкретное время.

Требования к кандидатам: грамотный русский язык; отличное знание футбольной тематики; желателен опыт работы в новостных проектах.

Резюме с пометкой «Вакансия. Редактор SEO-новостей» присылайте по адресу: info@bombardir.ru