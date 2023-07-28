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    «Бомбардиру» требуется редактор SEO-новостей

    Всем привет! Мы значительно выросли за последний год, стремительно развиваемся и у нас большие планы на будущее. Прямо сейчас «Бомбардир» находится в поиске SEO-редактора.

    Что нужно будет делать: публиковать SEO-новости для всех матчей РПЛ, а также еврокубков и топ-игр других чемпионатов. А именно:

    • Где и во сколько смотреть
    • Прогнозы
    • Обзоры матчей с видео
    • Другие новости подобного формата

    График работы: свободный, но определенные новости необходимо будет обновлять в конкретное время.

    Требования к кандидатам: грамотный русский язык; отличное знание футбольной тематики; желателен опыт работы в новостных проектах.

    Резюме с пометкой «Вакансия. Редактор SEO-новостей» присылайте по адресу: info@bombardir.ru

    Источник: «Бомбардир»

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