«Бомбардиру» требуется редактор SEO-новостей

Всем привет! Мы значительно выросли за последний год, стремительно развиваемся и у нас большие планы на будущее. Прямо сейчас «Бомбардир» находится в поиске SEO-редактора.
Что нужно будет делать: публиковать SEO-новости для всех матчей РПЛ, а также еврокубков и топ-игр других чемпионатов. А именно:
- Где и во сколько смотреть
- Прогнозы
- Обзоры матчей с видео
- Другие новости подобного формата
График работы: свободный, но определенные новости необходимо будет обновлять в конкретное время.
Требования к кандидатам: грамотный русский язык; отличное знание футбольной тематики; желателен опыт работы в новостных проектах.
Резюме с пометкой «Вакансия. Редактор SEO-новостей» присылайте по адресу: info@bombardir.ru
Источник: «Бомбардир»