Депутат Журова назвала условие для возвращения российским спортсменам флага и гимна

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, ответила, когда российские спортсмены вернутся на международные старты под своим флагом и гимном.

– Сейчас идут переговоры с отдельными федерациями различных видов спорта по поводу возвращения на соревнования...

– Я думаю, что кулуарно все ведут переговоры и ждут. Как только будет подписано мировое соглашение с Украиной, я уверена, что нам сразу вернут и флаг, и гимн. Так что смысл нам гипотетически обсуждать какие-то решения. Вот их бойкоты мы можем обсуждать, потому что это выглядит абсурдно и бессмысленно. Нам надо немного успокоиться на этот счет.

Представьте, если мы гипотетически поставим спортсмена на Красную площадь и предложим выбор… Как ребенку: «Кого ты больше любишь – маму или папу?» А он понимает, что еще не знает, насколько этот вопрос для него сейчас принципиален.

Родители еще не в разводе, а ты уже должен выбирать папу или маму. Да еще и на Красной площади. Так же и здесь. Между кем и кем ты выбираешь? Между страной и Олимпийскими играми? А МОК и Россия еще не в разводе.

– С одной стороны, это обнадеживает. А с другой – запутывает.

– Да. Поэтому заранее ставить спортсмена в такое положение, проверяя его на патриотизм, не очень правильно. Не надо, они и так патриоты.