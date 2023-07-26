Камила Валиева ответила, позволяет ли она себе вредную пищу

Фигуристка Камила Валиева рассказала о своем рационе питания.

– Камила, а в вашей жизни есть место чему-то вкусному? Порой же достаточно подумать о пирожных, и уже плюс три килограмма!

– Ну нет, на самом деле, после Олимпиады я себе очень много всего позволила, потому что как-то мне было... немного нелегко. Поэтому я чуть-чуть, не очень долго, но ела все – вот все, что хотела.

– Это называется «заедать»?

– Ну, наверное, да. Но сейчас как-то взрослею, видимо, понимаю, что тело у нас одно и за ним нужно ухаживать уже смолоду, поэтому стараюсь сейчас чуть меньше есть все это вкусное, но вредное.