Российская гимнастка рассказала, зачем увеличила грудь

13-кратная чемпионка мира по гимнастике Яна Кудрявцева объяснила решение сделать пластику груди.

– Вижу, что ты сделала губы. В интернете еще прочитала про грудь. Это правда?

– Да, грудь делала.

– Зачем? По просьбе мужа или твое собственное желание?

– Это еще задолго до появления Димы (Кугрышева) произошло, в 18 лет. В первый день, как исполнилось.

– Подожди, на 18-летие у тебя же была операция на ноге.

– Не, обманываю, грудь – в 19. Как закончила, сразу пошла. Сейчас со временем понимаю, что это совсем необязательно. Но тогда у меня был какой-то комплекс, от которого хотелось избавиться. Вот, прибегла к такому способу.

– Избавилась?

– На какое-то время – да. Но потом поняла, что это не самое главное. У меня родители очень были против. Я тогда какое-то время жила в Питере. Только сделала операцию, как ко мне прилетела мама. А обычно после такого нужно носить специальный корсет. Помню, встретила маму вся сгорбленная. Она спросила: «Что со спиной? Что случилось?» Она не знала, я ей призналась. Мама упала на колени, спросила: «Господи, зачем?» С трудом переживала этот момент, она не верила до последнего.

– А губы? Ты же всегда была красивой девочкой.

– Губы делала давно, еще года два назад. И никак не могу закончить – надо вкалывать, чтобы это все ушло.

– А, надо вкалывать, чтобы пришло, а потом колоть, чтобы ушло?

– Я делала губы, когда еще тренировалась. Помню, много хейта по этому поводу получила.

– Серьезно? Что писали?

– Ну у меня просто дикция такая, речь немного не чистая. Часто пишут, что рот кривой, но у меня с детства так, а не из-за того, что я что-то перекачала. Просто когда начинаю переживать – у людей же это по-разному проявляется – немного кривится рот.