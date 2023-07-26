Боец MMA – о Емельяненко: «Я больше не хочу принимать участие в его реабилитации»

Боец MMA Штырков дал понять, что больше не хочет помогать Александру Емельяненко.

Штырков готовил Емельяненко к бою с Вячеславом Дациком. Поединок проходил в 2022 году.

«Александр просто взял и упал. Когда началось его возвращение, то я поверил в него... Я говорю о возвращении к человеческому облику, человеческой жизни, без зависимостей. Мы помогали ему восстановиться. Мы не рассматривали его в качестве чемпиона по ММА, а просто по-человечески надеялись, что он завязал.

Сейчас я в это не верю. Знаю, сколько усилий было приложено, чтобы вернуть его в тот облик, который мы увидели против Дацика. Да, поражение, но мы сами понимали нюансы. Вопрос не в этом. Это был здравомыслящий и адекватный человек, поддерживающий активный образ жизни и контролирующий себя. Это уже немало в его случае.

Вот именно сейчас он и вернулся. Мы видим настоящего Александра. Никакого негатива, но я не буду больше принимать участие в реабилитации Емельяненко. Мы договаривались, что это первый и последний раз. Да и ему, кажется, уже без разницы», – сказал Штырков.