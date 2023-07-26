Большунов рассказал о сообщении от норвежского спортсмена

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскрыл подробности разговора со спортсменом из Норвегии.

«Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом.

Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими», – сказал Большунов.