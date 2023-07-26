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Большунов рассказал о сообщении от норвежского спортсмена

26 июля 2023, 05:53

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов раскрыл подробности разговора со спортсменом из Норвегии.

«Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом.

Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими», – сказал Большунов.

Источник: ТАСС
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