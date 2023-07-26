Вяльбе назвала предателями спортсменов, согласившихся на нейтральный статус

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение МОК.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Вы уже высказались насчет предложенного МОК допуска россиян к зарубежным стартам. Быть может, стоит предоставить право выбора самим спортсменам, а не делать решение обязательным и всеобщим?

– Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет».

– Если кто-то скажет «да», государство лишит его финансирования?

– Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчет государства не знаю, я маленький человек.