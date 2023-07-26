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    • Вяльбе назвала предателями спортсменов, согласившихся на нейтральный статус

    Вяльбе назвала предателями спортсменов, согласившихся на нейтральный статус

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение МОК.

    Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

    – Вы уже высказались насчет предложенного МОК допуска россиян к зарубежным стартам. Быть может, стоит предоставить право выбора самим спортсменам, а не делать решение обязательным и всеобщим?

    – Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет».

    – Если кто-то скажет «да», государство лишит его финансирования?

    – Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчет государства не знаю, я маленький человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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