Чайковская прокомментировала назначение Сихарулидзе и.о. главы ФФКР

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и.о. главы Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР).

«Я очень довольна, что при отказавшемся от своих обязанностей из-за загруженности Александре Когане полномочия президента перешли к удивительному спортсмену, человеку чести, человеку с большим достоинством – Антону Сихарулидзе.

Отношусь к нему с большим уважением. Антон очень увлечен фигурным катанием, он много делает для его развития в Санкт-Петербурге, помогает команде, тренерам, своему личному тренеру. Самое главное – увлеченность и знание дела.

Когда человек – такой выдающийся спортсмен, то и личные качества у него выдающиеся. Я всегда буду помнить, как он вел себя, когда в Солт-Лейк-Сити вручали вторую золотую олимпийскую медаль канадцам (Джеми Сале и Давиду Пеллетье – прим. «Бомбардира») – он принял это с удивительным достоинством и мужеством, смотрел на них свысока, но в его взгляде читалось: «Чемпионы мы, чтобы вы там ни вручали».

Гордилась тогда им, гордилась своей страной», – сказала Чайковская.