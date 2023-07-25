Мбаппе предложили 700 миллионов в год, сколько «Лацио» заплатит за Захаряна и другие новости

ЦСКА нашел способ заполучить Давилу в обход санкций
«Зенит» вместе с Малкомом хотел продать «Аль-Хилялю» еще одного бразильца
«Спартак» готовит предложение по бывшему защитнику «Рубина»
«Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» рекордную сумму в истории за Мбаппе, а самому французу 700 миллионов за сезон. Нападающий не хочет в Саудовскую Аравию
«Динамо» и «Лацио» договорились о трансфере Захаряна: известна сумма трансфера
«Зенит» может купить Пиняева на замену Малкому, а бразильца вернуть бесплатно через несколько лет
«Боруссия» Д купила полузащитника «Баварии» за 19 миллионов
«Зенит» и «Сочи» близки к обмену вратарями
«Спартак» предложил 6 миллионов за защитника «Фенербахче»
В «Зените» утвердили состав правления клуба: в него вошли Аршавин, Семак и еще семь человек