Мбаппе предложили 700 миллионов в год, сколько «Лацио» заплатит за Захаряна и другие новости

ЦСКА нашел способ заполучить Давилу в обход санкций

«Зенит» вместе с Малкомом хотел продать «Аль-Хилялю» еще одного бразильца

«Спартак» готовит предложение по бывшему защитнику «Рубина»

«Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» рекордную сумму в истории за Мбаппе, а самому французу 700 миллионов за сезон. Нападающий не хочет в Саудовскую Аравию

«Динамо» и «Лацио» договорились о трансфере Захаряна: известна сумма трансфера

«Зенит» может купить Пиняева на замену Малкому, а бразильца вернуть бесплатно через несколько лет

«Боруссия» Д купила полузащитника «Баварии» за 19 миллионов

«Зенит» и «Сочи» близки к обмену вратарями

«Спартак» предложил 6 миллионов за защитника «Фенербахче»

В «Зените» утвердили состав правления клуба: в него вошли Аршавин, Семак и еще семь человек