«Зенит» продал Малкома и купил Эраковича, «Спартак» победил благодаря 22-летнему защитнику, Захарян переходит в «Лацио» и другие новости

«Не хотим иметь дело с русскими»: в «Сассуоло» объяснили, почему не продали Рожерио «Спартаку»

«Спартак» лишил «Матч ТВ» эксклюзива после шуток в соцсетях

Захарян близок к трансферу в клуб Серии А

«Зенит» объявил о покупке Эраковича – его перехватили у «Спартака»

Защитник «МЮ» перешел в «Аль-Наср»

Вендел вновь передумал возвращаться в «Зенит»

Оздоев может перейти в «Спартак»

«Зенит» подтвердил уход Малкома за рекордную сумму

ФИФА наложила бан на «Ростов»

РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Оренбургом» (3:2), у защитника Хлусевича дубль