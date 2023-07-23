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    • ЦСКА проиграл, «Зенит» получит 60 миллионов за Малкома, новая форма «Спартака» и другие новости

    ЦСКА проиграл, «Зенит» получит 60 миллионов за Малкома, новая форма «Спартака» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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