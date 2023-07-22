Кузяев сыграл против «ПСЖ», Доннарумму избили и ограбили и другие новости

Глава судей РПЛ пошутил, что «Спартак» не станет чемпионом еще 19 лет.

В РФС назвали средний доход арбитров РПЛ.

«Факел» продал больше сезонных абонементов, чем все московские клубы в сумме.

Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно».

Доннарумму во время ограбления били ногой по голове.

В «Зените» сообщили, когда вернется Вендел.

Кузяев дебютировал за «Гавр» в матче с «ПСЖ» – при нем команда пропустила два гола.

Дзюба: «Тарасова мы знаем как человека, у которого на лице сидела Бузова».

Тарасов назвал Дзюбу «дураком» и призвал «Локо» разорвать с ним контракт.

Личка решил сменить капитана «Динамо» после поражения от «Краснодара».