Лыжница Степанова: «Посмотрим, как IBU запоет, когда немецкий биатлон будет примерно так же котироваться, как немецкие лыжные гонки»

Вероника Степанова высказала свое мнение относительно недопуска российских биатлонистов к международным стартам.

«Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что вообще не о чем говорить в плане участия российских атлетов. В отличие от «родного» FIS, у меня нет там знакомых. Не знаю, чем они руководствуются. Подозреваю, что смотрят свои контракты на телеправа с Европейским вещательным союзом, смотрят на спонсоров из Германии и радуются своей финансовой успешности. Есть ли на соревнованиях российские биатлонисты, нет ли – на их доходы это влияет не очень сильно.

Посмотрим, как они запоют, когда немецкий биатлон примерно так же будет котироваться, как немецкие лыжные гонки – но пока боссы биатлона всем довольны».