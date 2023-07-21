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  • Лыжница Степанова: «Посмотрим, как IBU запоет, когда немецкий биатлон будет примерно так же котироваться, как немецкие лыжные гонки»

Лыжница Степанова: «Посмотрим, как IBU запоет, когда немецкий биатлон будет примерно так же котироваться, как немецкие лыжные гонки»

21 июля 2023, 16:27

Вероника Степанова высказала свое мнение относительно недопуска российских биатлонистов к международным стартам.

«Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что вообще не о чем говорить в плане участия российских атлетов. В отличие от «родного» FIS, у меня нет там знакомых. Не знаю, чем они руководствуются. Подозреваю, что смотрят свои контракты на телеправа с Европейским вещательным союзом, смотрят на спонсоров из Германии и радуются своей финансовой успешности. Есть ли на соревнованиях российские биатлонисты, нет ли – на их доходы это влияет не очень сильно.

Посмотрим, как они запоют, когда немецкий биатлон примерно так же будет котироваться, как немецкие лыжные гонки – но пока боссы биатлона всем довольны».

Источник: Матч ТВ
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