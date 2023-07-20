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Немецкий фигурист высказался о Валиевой: «Допинг не поможет»

20 июля 2023, 14:24

Немецкий фигурист Никита Старостин поделился своим отношением к российским фигуристам.

– На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?

– Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.

– Не могу не спросить о допинговой ситуации Камилы Валиевой. Просто интересно мнение из Европы – доверие к россиянам подорвано?

– Не могу сказать, я не доктор. Я нигде не присутствовал, не могу утверждать, принимала она что-то или нет. Но все равно – чтобы прыгать четверные, допинг не поможет. Ничего не могу сказать.

– Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян.

– Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами.

– Как вам ситуация Даниэля Грассля, который решил тренироваться у Этери Тутберидзе? Он испытывает огромное давление.

– У всех разное мнение. Кто-то из фанатов его поддерживает, другим не нравится его выбор. Если Даниэль выбрал это – значит, хочет попробовать что-то новое. Нельзя сказать, что он сделал что-то хорошее или плохое. Это его выбор. Не хочу никого судить

Источник: Спорт-Экспресс
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