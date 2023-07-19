Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев отреагировал на бой Александра Емельяненко с блогером Евгением Ершовым.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом во втором раунде.

«На него жалко смотреть уже давно. Кстати, когда он дрался с [Марсио] Сантосом в Сыктывкаре [в 2021 году], то смотрелся плохо. Там были реальные действия с его стороны, а сейчас просто зарабатывает деньги. Это его выбор, он взрослый парень.

Это жанр. Выставка. Так-то турнир был ничего. Но последний бой был таким. Не хотите – не смотрите. Предложение есть – рынок реагирует», – сказал Гаджиев.