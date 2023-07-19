Бывший глава ФИДЕ рассказал о контакте с инопланетянами

Кирсан Илюмжинов признался, что его дважды похищали инопланетяне.

Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с 1995 по 2018.

– Ваш контакт с инопланетянами. Как это было?

– Сентябрь 1997 года, Москва. Они позвали на балкон. Я вышел и вскоре оказался у них на корабле. Все просто.

– Даже не удивились?

– Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: «Ну, вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас еще не дорос».

Когда очутился дома, сначала подумал, что приснилось. Но потом помощник и водитель рассказывали, что час искали меня в квартире – все перерыли. Успели запаниковать. А потом раз – и я материализовался. Скорее всего, версия про сон была их внушением – чтобы я с ума не сошел. Все же по-разному реагируют.

– Все?

– Мне несколько президентов государств рассказывали, что у них был контакт с инопланетянами. Не говорят об этом публично, потому что боятся – вдруг их примут за сумасшедших. Василий Смыслов признавался мне, что их с супругой Надеждой тоже забирали. На самом деле, таких людей не так мало.

– Как они выглядят?

– Которых видел я – чуть выше нашего роста, в желтых скафандрах.

– Помните реакцию друзей, когда впервые про это рассказали?

– Да я особо не хотел. Но потом инопланетяне снова пришли. Начали спрашивать: «Почему не рассказал про нас? Почему молчишь? Боишься ли?» Я объяснил, что, если бы все рассказал Вася Пупкин, люди бы махнули рукой – ну, перепил. А когда о таком заявляет президент Калмыкии и ФИДЕ – это уже другое.

Даже брал лист бумаги, считал плюсы и минусы. Последнего было больше: будут смеяться родственники, достанут журналисты, Борис Ельцин может не понять.

– Вы ему говорили?

– Конечно. Он сказал: «Кирсан, иди работай». Но у них есть свои данные. Неслучайно Владимир Путин недавно дал поручение Курчатовскому институту заниматься неопознанными объектами. В Лондоне существует целый отдел в правительстве. У Папы Римского – отдельная обсерватория.

Вот надо мной до сих пор прикалываются. Но мы что, от обезьяны произошли? Из ребра? Да вряд ли. Недавно была Пасха. Не хочу богохульствовать, но получается, человек ходил по воде, его распяли, а он воскрес и улетел на небо – и в это миллиарды верят. А я говорю про инопланетян, и меня называют сумасшедшим. Но разве одно более невероятное, чем другое? Меня-то просто забрали и вернули.

– А что от вас хотели?

– Я пробыл 8 часов и задавал море вопросов. Им тоже многое было интересно. Сначала я помнил все досконально, а со временем что-то стало стираться.

Это сейчас модно хайповать. Но на тот момент такого понятия не было, да я и сам был популярен. Зачем мне известность со знаком минус? Просто решил рассказать, как было. Тем более, они сами попросили.

– Больше контактов не было?

– Пока нет, но я бы хотел. Спросил бы, почему они до сих пор все еще не раскрываются. Их же полно вокруг нас. Еще Циолковский писал, что наша галактика кишит разными цивилизациями.

Вот муравей ползает и думает, что мир ограничивается тем, что он видит. А вокруг столько всего! Так и у нас.