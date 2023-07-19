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Старт Fantasy РПЛ на Sports.ru уже в пятницу! Успейте потратить свои 100 миллионов на команду мечты
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Текст
«Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды», но пришел «Зенит», предложил столько же и перехватил его. Что?
17
16:57
«Бенфика» запросила у «Зенита» 100 миллионов за Нереса
2
16:48
ЦСКА сделал новое предложение по форварду «Спортинга»
16:37
Энрике настаивает на продаже Мбаппе этим летом
15:58
Литвинов ответил, готов ли поменять «Спартак» на ЦСКА
4
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16:26
Это’О заподозрили в организации договорных матчей в Камеруне
15:48
Денисов: «Пускай Медина и Бонгонда учат русский язык»
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«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
15:24
Суарес должен заплатить 70 миллионов ради трансфера в «Интер Майами»
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15:16
34-летний Обамеянг вернется в Лигу 1
15:03
Шапи покинет «Краснодар» – есть варианты во Франции и Саудовской Аравии
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14:54
«Аль-Хиляль» предложил 50 миллионов за Малкома – только за одного игрока РПЛ платили больше
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14:44
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14:29
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Белорусский «Слуцк» подписал игрока «Зенита» времен Манчини
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14:12
Быстров назвал плюс от ухода Малкома из «Зенита»
4
14:06
Спецпроект
Старт Fantasy РПЛ на Sports.ru уже в пятницу! Успейте потратить свои 100 миллионов на команду мечты
14:02
Трехкратный чемпион России Щенников не может найти новый клуб
13:49
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13:09
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12:45
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Старт Fantasy РПЛ на Sports.ru уже в пятницу! Успейте потратить свои 100 миллионов на команду мечты
Старт Fantasy РПЛ на Sports.ru уже в пятницу! Успейте потратить свои 100 миллионов на команду мечты
1
Источник:
«Бомбардир»
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