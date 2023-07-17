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Букин и Степанова объяснили переход к Александру Жулину

17 июля 2023, 14:38

Александра Степанова и Иван Букин объяснили причины своего перехода к тренеру Александру Жулину. В начале этого года танцевальный дуэт принял решение покинуть тренировочную группу, возглавляемую Ириной Жук и Александром Свининым.

– Вы выбрали направление своих непримиримых соперников – тренера Александра Жулина. Почему именно он?

Букин: Я поработал с Сашей Жулиным в «Ледниковом периоде», мне очень понравилось, я делился с Сашкой этой информацией. Мне очень понравилось, как он подходит.

Когда человек может сидеть и заниматься своими делами, а потом – раз! И у него происходит какое-то гениальное видение. И он вроде немного что-то сделал, но сделал очень круто.

– И самое главное, что это не наворочено.

Букин: Да! Это просто, это лежит. И ты такой думаешь – как это произошло?

Степанова: Или вот мы сейчас что-то делаем 10 раз, 15 – не получается, что-то не так. И он: подойди сюда. Покажет, выйдет на лед: ну вот здесь чуть-чуть буквально подвинуться, бедро чуть еще раскрыть.

Думаю: как так? Но получается! Я не знаю, как он это делает. И вот такие моменты мы сейчас можем прочувствовать на себе, и это очень здорово.

Букин: Это гениальное видение, наверное.

– Если возникнет такая ситуация, вы готовы будете сотрудничать с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым?

Степанова: Я думаю, что да. У них такой огромный опыт, тем более, что они знают тренера и знают, чего он хочет. Думаю, они нам помогут. Ну если, конечно, будут согласны.

Они всегда были выше нас и они знают, что именно нужно, чтобы быть на этой ступеньке. Ну и плюс они нам чуть-чуть уже помогли.

Букин: Мы будем на сборе в Сочи. И в этот момент Татьяна Навка позвала нас еще к себе повыступать в ее шоу. Она попросила ребят, чтобы они пришли и научили нас своим партиям. И мы, можно сказать, чуть-чуть поработали.

Они нас уже научили, как нужно катать то, что мы будем катать в июле. Это было, кстати, очень весело, прекрасно.

Источник: подкаст «Произвольная программа»
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