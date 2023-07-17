Лыжник Легков: «Я всегда говорю: ни в одной стране мира спортсмены не получают такой поддержки, как у нас. Путин – самый лучший»

Лыжник Александр Легков выразил свое восхищение и поддержку президенту России Владимиру Путину.

Олимпийский чемпион из Сочи-2014 выразил свои надежды на то, что российские спортсмены смогут вновь представлять страну на международных соревнованиях под российским флагом и при исполнении российского гимна.

«Мне посчастливилось пробежать на домашних Олимпийских играх, победить на королевской дистанции, когда награждение было на закрытии [Олимпиады] в присутствии нашего президента. Печально, что я последний спортсмен, который видел флаг и слышал гимн России на награждении. После Сочи россияне выступали на Олимпиадах без флага. Надеюсь, скоро к этому вернется, мечтаю, чтобы наши спортсмены к этому вернулись.

«Любит ли Путин биатлон? Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис и фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю: ни в одной стране мира спортсмены не получают такой поддержки, как у нас. Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его»