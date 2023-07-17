В Государственной думе готовится законопроект, который предусматривает обязанность спортсменов выплачивать компенсацию в случае изменения гражданства

По информации ТАСС, законопроект разрабатывается с целью установления ответственности спортсменов за изменение своего гражданства, что может иметь негативные последствия для развития спортивных программ и команды, которую они представляли ранее.

«В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду России, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его подготовку», – говорится в тексте.

Спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации, «если в течение трех лет до момента его регистрации (заявки) в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации».

Также спортсмен может быть освобожден от компенсации, если он или его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.

Порядок расчета и компенсационной выплаты «разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сказал: «Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую. В нашем комитете готовится данный законопроект, по которому спортсмены должны будут осуществлять компенсационные выплаты при смене гражданства».