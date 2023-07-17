Джокович – Алькарасу: «Не думал, что у меня с тобой будут проблемы на траве»

Новак Джокович дал комментарий после поражения в финале «Уимблдона». Сербский теннисист уступил испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах.

«Всем добрый день. Конечно, для меня он не добрый, но для Карлоса – точно. Хочу начать с похвалы Карлосу и его команде. Когда тебе нужно было подавать на титул, ты нашел мощные подачи и очень качественные удары. Ты заслуженно победил. Потрясающе. Потрясающе.

Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, харде, но не на траве (смеется). Теперь все изменилось. Ты потрясающе адаптировался к покрытию. Потрясающе.

Что касается меня, всегда неприятно проигрывать такие матчи. Но когда эмоции устаканятся, я все равно буду очень доволен.

В последние годы я выиграл здесь много упорных и напряженных матчей – например, у Роджера в 2019-м, когда у него были матчболы. Может, я должен был проиграть некоторые матчи. Так что ничего страшного.

Завтра утром я, наверное, буду гордиться этим результатом. Пока что мне тяжело принять поражение, когда я был так близок к победе. Но мне выпало провести много потрясающих матчей.

Сегодня я проиграл более сильному игроку, нужно его поздравить и двигаться дальше. Надеюсь, что стану сильнее», – сказал Джокович.