Овечкин, Дацюк и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Два иностранных хоккеиста отказались из-за политики

Стал известен список гостей, приглашенных на прощальный матч Даниса Зарипова.
В Казань приедут Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и партнеры героя вечера по тройке ЗЗМ: Алексей Морозов и Сергей Зиновьев.
Зарипов также рассчитывает на приезд своих бывших тренеров – Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова (работали вместе в сборной России), Олега Знарка (в сборной и «Ак Барсе»), Ильи Воробьева (в «Металлурге»), детских тренеров.
Иностранцы не приедут. На приглашение приехать в Казань из-за политической ситуации ответили отказом чех Ян Коварж (с ним Зарипов играл в «Металлурге») и финн Нико Капанен (в «Ак Барсе»).
- Прощальный матч Зарипова пройдет 9 августа на «Татнефть Арене».
- Вечер начнется с поднятия именного стяга пятикратного обладателя Кубка Гагарина под своды арены, затем звезды сыграют по два периода.
Источник: «Бизнес Online»