Овечкин, Дацюк и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Два иностранных хоккеиста отказались из-за политики

Стал известен список гостей, приглашенных на прощальный матч Даниса Зарипова.

В Казань приедут Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и партнеры героя вечера по тройке ЗЗМ: Алексей Морозов и Сергей Зиновьев.

Зарипов также рассчитывает на приезд своих бывших тренеров – Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова (работали вместе в сборной России), Олега Знарка (в сборной и «Ак Барсе»), Ильи Воробьева (в «Металлурге»), детских тренеров.

Иностранцы не приедут. На приглашение приехать в Казань из-за политической ситуации ответили отказом чех Ян Коварж (с ним Зарипов играл в «Металлурге») и финн Нико Капанен (в «Ак Барсе»).