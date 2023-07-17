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    • Овечкин, Дацюк и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Два иностранных хоккеиста отказались из-за политики

    Овечкин, Дацюк и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Два иностранных хоккеиста отказались из-за политики

    Стал известен список гостей, приглашенных на прощальный матч Даниса Зарипова.

    В Казань приедут Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и партнеры героя вечера по тройке ЗЗМ: Алексей Морозов и Сергей Зиновьев.

    Зарипов также рассчитывает на приезд своих бывших тренеров – Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова (работали вместе в сборной России), Олега Знарка (в сборной и «Ак Барсе»), Ильи Воробьева (в «Металлурге»), детских тренеров.

    Иностранцы не приедут. На приглашение приехать в Казань из-за политической ситуации ответили отказом чех Ян Коварж (с ним Зарипов играл в «Металлурге») и финн Нико Капанен (в «Ак Барсе»).

    • Прощальный матч Зарипова пройдет 9 августа на «Татнефть Арене».
    • Вечер начнется с поднятия именного стяга пятикратного обладателя Кубка Гагарина под своды арены, затем звезды сыграют по два периода.

    Источник: «Бизнес Online»

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