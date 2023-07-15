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Следите за Суперкубком России вместе с нами. «Бомбардир» проведет трансляцию матча «Зенита» и ЦСКА
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18:40
Клаудиньо после замены в игре с ЦСКА сразу ушел в раздевалку
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17:53
Любимица фанатов «Спартака» MакSим лечится от алкоголизма
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17:31
Новичок «Ибицы» Обольский ответил, не затянет ли его тусовочная жизнь
17:15
«Очень много паленых»: фанаты не могут попасть на матч «Зенит» – ЦСКА из-за билетов
1
16:55
«Спартак» покупает защитника «Сассуоло»: «Сделка близка к завершению»
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18:29
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На могиле Ярцева возвели памятник
18:13
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17:40
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Шнуров и Баста открыли матч за Суперкубок России
17:22
Агент пошутил насчет информации о лишнем весе Фернандеса
16:55
Трансляция
Следите за Суперкубком России вместе с нами. «Бомбардир» проведет трансляцию матча «Зенита» и ЦСКА
16:44
«Манчестер Юнайтед» готов подписать Кейна, но при одном условии
16:33
Семак отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса
16:20
Кубок PARI Премьер. «Фенербахче» победил «Нефтчи» (1:0) благодаря голу финалиста ЛЧ
16:09
Цунами может оказаться в «Краснодаре»
1
15:55
Райс прокомментировал свой трансфер из «Вест Хэма» в «Арсенал»
15:53
У «Зенита» в основе на игру с ЦСКА три россиянина
4
15:45
«Зенит» – ЦСКА: стартовые составы на матч за Суперкубок России
19
15:35
«Милан» согласовал переход пятого летнего новичка
15:23
«Зенит» подписал двухлетний контракт с Марио Фернандесом (Sport24)
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15:11
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«Арсенал» объявил о трансфере Райса
1
15:00
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«Рубин» провел презентацию новой формы
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14:38
«Марсель» претендует на форварда «Челси»
14:22
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Фернандес худее меня в три раза»
5
14:14
Два основных игрока «Ливерпуля» близки к отъезду в Саудовскую Аравию
1
14:04
Акинфеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России
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14:01
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – ЦСКА
14:00
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА бесплатно: Суперкубок России
13:54
«Гранада» арендовала защитника «Реала»
13:45
Юран раскрыл трансферные планы «Пари НН»
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13:36
«Кто ответит за ущерб, как ему вернуть карьеру?»: Депай – о снятии обвинений с Менди
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13:29
Вендел может перейти из «Зенита» в «Палмейрас»: известна сумма возможного трансфера
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Следите за Суперкубком России вместе с нами. «Бомбардир» проведет трансляцию матча «Зенита» и ЦСКА
Следите за Суперкубком России вместе с нами. «Бомбардир» проведет трансляцию матча «Зенита» и ЦСКА
1
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 16:55
Россия. Премьер-лига
Россия
ЦСКА
Зенит
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