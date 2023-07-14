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День возвращения Fantasy РПЛ при поддержке Winline настал! Трансферное окно открыто, ваш бюджет на Sports.ru – 100 млн. Кого возьмете в первую очередь?
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10:00
«Спартак» хочет чемпиона АПЛ, Одоевский покинул «Зенит», «Ювентус» отстранил 4 игроков и другие новости
09:55
Голландский топ-клуб подтвердил интерес к Захаряну
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«Это очень сильный нападающий»: Семин похвалил новый трансфер «Спартака»
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Все новости
10:01
Текст
Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года
09:00
Спецпроект
День возвращения Fantasy РПЛ при поддержке Winline настал! Трансферное окно открыто, ваш бюджет на Sports.ru – 100 млн. Кого возьмете в первую очередь?
08:59
Аршавин заявил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего воспитанника в «Ростов»
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08:54
Стало известно, на что готово пойти «Фламенго» ради подписания Клаудиньо
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08:38
Семин прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
08:25
Кузяев определился с номером в «Гавре»
07:59
Мойзес впервые раскрыл детали своего выкупа ЦСКА
07:49
Карасев объяснил, почему удалил и Соболева, и Рошу в дерби «Спартак» – ЦСКА
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07:36
Клаудиньо договорился с «Фламенго»: он каждый день говорит, что хочет играть в Бразилии (Globo)
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00:31
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00:16
«Ювентус» отстранил еще двух игроков
13 июля
23:50
Мойзес назвал лучших защитников в России и мире
23:41
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23:32
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Месси прошел медосмотр для «Интер Майами» и посетил тренировку команды
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Защитник ЦСКА Мойзес ответил, хочет ли он выступать за сборную России
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21:57
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21:46
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21:14
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День возвращения Fantasy РПЛ при поддержке Winline настал! Трансферное окно открыто, ваш бюджет на Sports.ru – 100 млн. Кого возьмете в первую очередь?
День возвращения Fantasy РПЛ при поддержке Winline настал! Трансферное окно открыто, ваш бюджет на Sports.ru – 100 млн. Кого возьмете в первую очередь?
1
Источник:
«Бомбардир»
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