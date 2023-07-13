Леброн Джеймс заявил, что продолжит карьеру

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс сообщил о продолжении профессиональной карьеры.

В прошедшем сезоне баскетболист «Лейкерс» обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

«Меня не волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке. Главный вопрос: «Могу ли я играть, никого не обманывая?» Когда не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня», – сказал Джеймс