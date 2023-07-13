Навка – о Щербаковой: «У Анечки непредвиденные обстоятельства, ждем ее к августу на шоу»

Татьяна Навка прокомментировала отсутствие фигуристки Анны Щербаковой в своем шоу, которое пройдет в Сочи с 13 по 15 июля.

Щербакова должна была выступать, но заболела мононуклеозом.

Ее заменит Алина Загитова.

«Мы Анну очень ждем к августу на шоу.

Уже сегодня у нас премьера в Сочи «История любви Шахерезады», которая прошла с грандиозным успехом в Москве. У нас планировались три олимпийские чемпионки – Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Но, к сожалению, у Анечки непредвиденные обстоятельства, и ее замещает Алина Загитова, она просто будет больше выступать. Алина, конечно, готова, она здесь, в Сочи, мы ждем выступление», – сказала Навка.