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    • Навка – о Щербаковой: «У Анечки непредвиденные обстоятельства, ждем ее к августу на шоу»

    Навка – о Щербаковой: «У Анечки непредвиденные обстоятельства, ждем ее к августу на шоу»

    Татьяна Навка прокомментировала отсутствие фигуристки Анны Щербаковой в своем шоу, которое пройдет в Сочи с 13 по 15 июля.

    • Щербакова должна была выступать, но заболела мононуклеозом.
    • Ее заменит Алина Загитова.

    «Мы Анну очень ждем к августу на шоу.

    Уже сегодня у нас премьера в Сочи «История любви Шахерезады», которая прошла с грандиозным успехом в Москве. У нас планировались три олимпийские чемпионки – Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова.

    Но, к сожалению, у Анечки непредвиденные обстоятельства, и ее замещает Алина Загитова, она просто будет больше выступать. Алина, конечно, готова, она здесь, в Сочи, мы ждем выступление», – сказала Навка.

    Источник: «Р-Спорт»

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