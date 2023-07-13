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  • Гашек о чехах и словаках в КХЛ: «Виню в этом парламентариев – даже после 500 дней конфликта они не придумали закон, который запрещал бы это»

Гашек о чехах и словаках в КХЛ: «Виню в этом парламентариев – даже после 500 дней конфликта они не придумали закон, который запрещал бы это»

13 июля 2023, 12:00

Доминик Гашек выразил мнение о необходимости введения запрета на участие чешских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Бывший игрок, дважды завоевавший Кубок Стэнли, выступил перед членами Европарламента 11 июля, чтобы обсудить данную тему.

– Как вы относитесь к словацким и чешским игрокам, все еще играющим в КХЛ?

– Они говорят, что дело не в политике, а в том, чтобы зарабатывать на жизнь. Они сделали это по какой-то причине, вероятно, финансовой. Мне не нравится то, что они делают, я с ними не согласен. В начальной школе нас учили, что мы не должны работать во вражеской стране, потому что там мы создаем ценности, которые она затем использует против нас.

Однако я виню в этом чешских и словацких парламентариев, которые даже после пятисот дней конфликта не смогли придумать закон, который бы это запрещал.

Источник: Sports.ru
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