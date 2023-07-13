Депутат Свищев прокомментировал информацию о пиве на стадионах

Согласно информации, представленной депутатом Дмитрием Свищевым, Государственная Дума рассматривает законопроект, который разрешает продажу пива на матчах Мир РПЛ в предстоящем сезоне осенью. Этот законопроект уже прошел первое чтение. Ранее президент РПЛ Александр Алаев выразил мнение, что клубы поддерживают идею возвращения пива на стадионы.

«Данный законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии во втором чтении. Первое чтение мы прошли, получили замечания, сейчас мы ими занимаемся. Как правило, третье чтение проходят автоматом, поэтому ко второму чтению всегда устраняются все замечания. Поэтому есть надежда, что до зимы этот вопрос будет решен: как только он пройдет три чтения и будет подписан президентом, он вступит в силу, и с этого дня пиво можно будет продавать на стадионах.

Я надеюсь, что все сложности и возражения сторон будут сняты, и мы придем к положительному решению данного вопроса. Мы считаем, что необходимо разрешить продажу пива на стадионах. Я не вижу причин, почему на спортивных мероприятиях нельзя, хотя на концертах и, тем более, в театрах продажа алкоголя разрешена. Тем более не только пива, но и крепких алкогольных напитков. Чем отличаются болельщики на стадионе от многотысячной аудитории, приходящей на концерт? Я этого не понимаю.

Какие были сложности? Минздрав говорил, что это алкоголизация общества. Но ведь на концерты ходит такая же активная молодежь. То же самое МВД. Они просили оборудовать объекты дополнительными мерами безопасности. Но сейчас всe это сделано: система опознавания лиц, СКУДЫ с «картой болельщика» и так далее. Куда еще круче? И возражений от МВД теперь нет. Поэтому, считаю, все вопросы постепенно снимаются, и мы придем к положительному решению. Если будет нужно, мы проведем новые круглые столы, чтобы свести все стороны воедино. Надеюсь, здравый смысл победит. Если бы надежд не было, я бы уже давно забрал бы этот закон с рассмотрения».