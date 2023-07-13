Кузяев – в клубе Лиги 1, Бонгонда – в «Спартаке», экс-форвард «МЮ» – в «Балтике» и другие новости

Захарян может продолжить карьеру в Нидерландах – им интересуются два клуба.

Самый возрастной игрок мира продлил контракт с клубом.

Месси ответил, когда покинет сборную Аргентины.

«Спартак» объявил о покупке Бонгонда.

Кузяев перешел во французский «Гавр».

Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА.

«Балтика» подписала экс-форварда «МЮ», который играл против Месси.

Ведущая «Матч ТВ» вышла в эфир в откровенном наряде.

«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего бразильца за 61 миллион.

«Зенит» бесчеловечно угрожал Малкому и Клаудиньо»: в сборной Бразилии объяснили невызов игроков на ЧМ-2022.