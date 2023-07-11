«Спартак» купил Медину, «Зениту» предложили 50 миллионов за Малкома, Мбаппе готов к радикальным мерам и другие новости

Бэйл объяснил, почему закончил карьеру в 33 года

ЦСКА получил скриншот контракта Фернандеса с «Зенитом»

«Реал» готов продать основного полузащитника ради трансфера Мбаппе. Сам француз готов провести следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ»

«Бавария» улучшила на 10 миллионов предложение по Кейну. «Тоттенхэм» отказал и назвал свои требования

«Спартаку» и ЦСКА предложили бесплатно подписать 20-летнего бразильца. «Красно-белых» также проинформировали о возможности бесплатно заполучить Наингголана

«Барселона» планирует продать восемь игроков

«Зениту» предложили 50 миллионов за Малкома. Сам бразилец ждет предложений от двух топ-клубов Европы

Директор «Кадиса» сообщил о переходе лучшего бомбардира в «Спартак». Московский клуб, тем временем, определился с размером предложения по Санчесу из «Тоттенхэма»

Медина – новый игрок «Спартака». Зарема назвала парагвайца «троянским конем»

«Фламенго» сделал первое предложение «Зениту» по Клаудиньо