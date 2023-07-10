Бердыев – в «Динамо» Мх, Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Спартак» вместе с Мединой и другие новости

Родригао может сменить «Зенит» на «Фенербахче».

ЦСКА согласился продать Зайнутдинова «Бешикташу» (Takvim).

«ПСЖ» – Мбаппе: «Великие вроде вас перед уходом оставляют наследие и финансово помогают клубу».

Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Спартак» вместе с Мединой.

В Италии сообщили об отстранении «Ювентуса» от еврокубков на один сезон.

ЦСКА: «Фернандес говорил: «Я перейду к вам, если заплатите агенту».

«Спартак» сделал предложение по защитнику «Тоттенхэма».

Двукратный чемпион России возглавил «Динамо» Мх.

Феликс может вернуться в «Бенфику».

Малком едва не подрался с капитаном «Фенербахче».