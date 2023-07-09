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    Ведущая «Матч ТВ» выложила откровенные кадры из отпуска

    Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло показала сочные кадры из отпуска.

    Девушка запечатлена в черном купальнике.

    • Уроженке Волгограда 21 год.
    • Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
    • С весны девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

    Фото: социальные сети Анжелики Стубайло

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.07.2023 23:26
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