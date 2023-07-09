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    • Бывший вице-президент Национального олимпийского комитета предложил идею проведения зимней Олимпиады в Новой Зеландии

    Бывший вице-президент Национального олимпийского комитета предложил идею проведения зимней Олимпиады в Новой Зеландии

    В Новой Зеландии возникла дискуссия о возможности подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр.

    Бывший вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Новой Зеландии Брюс Ульрих призывает провести технико-экономическую экспертизу относительно возможной совместной заявки городов Крайстчерч и Куинстаун на 2034 или 2038 год.

    Ульрих отмечает, что Новая Зеландия уже успешно проводила международные соревнования по зимним видам спорта, включая фигурное катание, горные лыжи, фристайл, бобслей и другие. В прошлом Ульрих уже выдвигал идею о подаче заявки на зимние Игры, однако тогдашнее правительство отказалось предоставить значительную финансовую поддержку.

    В то же время, текущее руководство НОК Новой Зеландии оценивает шансы на проведение соревнований скептически.

    Один из представителей НОК страны заявил: «Это сложное и ответственное мероприятие, требующее тщательного изучения. К сожалению, мы понимаем, что в настоящее время провести зимние Олимпийские игры в Новой Зеландии невозможно, поскольку у нас нет необходимых ресурсов, объектов и инфраструктуры».

    Источник: Stuff

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