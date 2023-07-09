Третьяк поделился мнением о хоккее в Нижегородской области

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, встретился с президентом ФХР Владиславом Третьяком, где были обсуждены достижения хоккейной вертикали в этом регионе.

«Встреча получилась очень плодотворной, мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием хоккея в регионе.

Благодарен губернатору за внимание к нашему виду спорта, благодаря его опеке и кураторству хоккейная вертикаль на нижегородской земле работает очень эффективно. Растет массовость занятий, команды добиваются турнирных успехов в соревнованиях разного уровня, идет подготовка достойных кандидатов в сборную.

Конечно, и ФХР всесторонне содействует развитию нижегородского хоккея. Предоставляется помощь по всем вопросам – от обучения и повышения квалификации тренеров до предоставления методик и наработок, позволяющих улучшать качество процесса обучения детей и подростков в хоккейных школах.

Мы готовы к дальнейшему расширению взаимодействия и обсуждали эти аспекты с Глебом Никитиным».