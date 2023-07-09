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    Медведева прокомментировала уход от Тутберидзе

    Евгения Медведева раскрыла причины своего решения оставить тренера Этери Тутберидзе.

    Во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, Медведева завоевала серебро в индивидуальном соревновании, в то время как золотую медаль получила Алина Загитова. После Олимпиады Медведева приняла решение перейти к тренеру Брайану Орсеру.

    «Я постоянно слышала – «как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим».

    Мне говорят: «Ты для нас олимпийская чемпионка» – а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне».

    Источник: Р-Спорт

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