Медведева прокомментировала уход от Тутберидзе

Евгения Медведева раскрыла причины своего решения оставить тренера Этери Тутберидзе.

Во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, Медведева завоевала серебро в индивидуальном соревновании, в то время как золотую медаль получила Алина Загитова. После Олимпиады Медведева приняла решение перейти к тренеру Брайану Орсеру.

«Я постоянно слышала – «как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим».

Мне говорят: «Ты для нас олимпийская чемпионка» – а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне».