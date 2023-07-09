КХЛ прокомментировала отношения с НХЛ

Пресс-служба КХЛ прокомментировала отношения с Национнальной хоккейной лигой (НХЛ):

«Между лигами нет физически подписанного Меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты друг друга, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и продолжают руководствоваться его нормами в своей работе.

При этом КХЛ считает, что ситуация с Иваном Федотовым не попадает под действие Меморандума, так как игрок не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который̆ заложен в документе»