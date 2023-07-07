Старший тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, уступает ли российский инвентарь иностранным аналогам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о качестве российского инвентаря.

«Мы используем российский инвентарь. Есть контракт с компанией SkiTime, однако есть предварительные договоренности, что можно будет использовать и другие фирмы, если потребуется.

Большой разницы между российским инвентарем и иностранным нет. Точно могу сказать, что лыжероллеры российского производства почти ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Серьезных нареканий к ним нет».