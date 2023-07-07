Бегун Крылов рассказал, как подрабатывал на кладбище

19-летний спринтер Константин Крылов рассказал о кладбищенской подработке.

– У тебя в профиле фото с газонокосилкой. Это откуда?

– Пару лет назад подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. У меня все друзья летом пошли работать, ну и я тоже захотел.

Работа, на самом деле, отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась. Например, однажды я поймал мужика, который ходил по могилам и воровал конфеты. Или еще как-то мужик перепутал и выпил солярки.

Прошлым летом я тоже подрабатывал, но уже грузчиком. Нужно было из фуры таскать туши свиней. Но бригадир нас увидел и сказал: что-то вы ребята мелкие. И я в итоге мыл контейнер, в котором свиней разделывали.

– Сейчас у тебя есть необходимость подрабатывать?

– Нет, мне всего хватает. В Красноярске я получаю зарплату, нормальные деньги.