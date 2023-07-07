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    Бегун Крылов рассказал, как подрабатывал на кладбище

    19-летний спринтер Константин Крылов рассказал о кладбищенской подработке.

    – У тебя в профиле фото с газонокосилкой. Это откуда?

    – Пару лет назад подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. У меня все друзья летом пошли работать, ну и я тоже захотел.

    Работа, на самом деле, отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась. Например, однажды я поймал мужика, который ходил по могилам и воровал конфеты. Или еще как-то мужик перепутал и выпил солярки.

    Прошлым летом я тоже подрабатывал, но уже грузчиком. Нужно было из фуры таскать туши свиней. Но бригадир нас увидел и сказал: что-то вы ребята мелкие. И я в итоге мыл контейнер, в котором свиней разделывали.

    – Сейчас у тебя есть необходимость подрабатывать?

    – Нет, мне всего хватает. В Красноярске я получаю зарплату, нормальные деньги.

    Источник: Sports.ru

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