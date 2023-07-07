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    • Туктамышева: «Есть ли прогресс без россиян? В некоторых дисциплинах он есть»

    Туктамышева: «Есть ли прогресс без россиян? В некоторых дисциплинах он есть»

    Елизавета Туктамышева рассказала о конкуренции на международных турнирах без российских фигуристов.

    – Следили ли за международными соревнованиями?

    – Да, следила.

    – Согласны ли с тем, что без россиян нет прогресса?

    – В некоторых дисциплинах прогресс есть. Безусловно, в мужском одиночном катании – колоссальный прогресс, потому что юный парень исполнил практически запредельный элемент ультрасложности.

    В танцах есть хорошие танцоры. В парах и женском одиночном катании, может быть, да, но я бы не сказала, что там нет такой сильной конкуренции.

    У девушек было мало попыток ультра-си в этом сезоне, но это не значит, что соревнования стали менее интересны. В некоторых дисциплинах, конечно, видна потеря российских спортсменов, но я бы не сказала, что без интереса смотрела все остальные старты.

    Источник: «Спорт день за днем»

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