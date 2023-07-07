Туктамышева: «Есть ли прогресс без россиян? В некоторых дисциплинах он есть»

Елизавета Туктамышева рассказала о конкуренции на международных турнирах без российских фигуристов.

– Следили ли за международными соревнованиями?

– Да, следила.

– Согласны ли с тем, что без россиян нет прогресса?

– В некоторых дисциплинах прогресс есть. Безусловно, в мужском одиночном катании – колоссальный прогресс, потому что юный парень исполнил практически запредельный элемент ультрасложности.

В танцах есть хорошие танцоры. В парах и женском одиночном катании, может быть, да, но я бы не сказала, что там нет такой сильной конкуренции.

У девушек было мало попыток ультра-си в этом сезоне, но это не значит, что соревнования стали менее интересны. В некоторых дисциплинах, конечно, видна потеря российских спортсменов, но я бы не сказала, что без интереса смотрела все остальные старты.