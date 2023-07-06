Стала известна дата премьеры документального фильма о фигуристке Медведевой

Премьерный показ документального фильма «Медведева против Медведевой» пройдет 8 июля в 18:00 в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека.

Мне бог не дал высокого природного прыжка и бесстрашия. Всего этого я добивалась трудом.

Фигурное катание – это больше, чем медали. Это важные уроки, которые помогают не только на катке, но и за его пределами», – сказала двукратная чемпионка мира.

«Это откровенная, мотивирующая история, про настоящий характер, за что искреннее спасибо Жене. Фигурное катание – красивый и вдохновляющий вид спорта, опыт этих съемок поможет запустить большое полнометражное кино», – сказал продюсер картины Илья Кривицкий.