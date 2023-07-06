Энберт – о деле Валиевой: «Какие решения примут МОК и ISU по Камиле – вопрос больше политический»

Серебряный олимпийский призер по фигурному катанию Александр Энберт прокомментировал ход допингового дела Камилы Валиевой.

«Что касается дела Камилы Валиевой, хочется верить, что суд, который идет, будет максимально честным, насколько это возможно. И максимально непредвзято определит степень вины или невиновности Камилы. Никаких материалов дела мы не знаем, все засекречено. Нам остается только надеяться, что степени виновности не существует. Но этого мы пока не знаем.

А вот какие за этим будут приняты решения олимпийским комитетом и ISU – здесь уже, как раз, вопрос больше политический. Насколько они ощущают важность спорта вне политики? Или они решат использовать какое бы то ни было решение в политических целях? Здесь ответственность на плечах олимпийских комитетов и международных федераций.

Слишком много неизвестных пока нет решения по делу. Поэтому сложно давать какие-то прогнозы и моделировать решения», – сказал Энберт.