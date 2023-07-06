Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Навка: «Обязательно приедем в Луганск с ледовым шоу, когда весь этот ужас закончится»

    Навка: «Обязательно приедем в Луганск с ледовым шоу, когда весь этот ужас закончится»

    Организатор ледовых шоу Татьяна Навка планирует устроить представление в Луганске.

    • В 2022 году компания Навки выиграла грант в 14 миллионов рублей на проведение в ЛНР мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

    «Вы видите, что сейчас неспокойное время и в Луганске вообще запрещены массовые мероприятия. Конечно, мы получили много обращений (от местных жителей), безусловно, нас там ждут. И мы очень ждали этой встречи.

    Мы продумывали разные варианты – может быть, детей можно было привезти в Сочи. Потому что сейчас находимся в «Айсберге» и будем потом в «Сочи Парке». Но это логистически очень сложно, а скорее всего, невозможно.

    И наши шоу могли увидеть огромное количество детей, ведь мы планировали провести (в Луганске) не одно шоу, а три.

    Мы надеемся и верим в то, что когда-то весь этот ужас закончится. И когда у нас будет возможность, мы обязательно приедем в Луганск», – сказала Навка.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 