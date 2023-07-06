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    • «Я не в курсе этой истории. Очень странно, что 9 лет не было никакой информации об этом». Тарасова прокомментировала слова Сотниковой о допинг-пробе

    «Я не в курсе этой истории. Очень странно, что 9 лет не было никакой информации об этом». Тарасова прокомментировала слова Сотниковой о допинг-пробе

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова фигуристки Аделины Сотниковой о допинг-пробе в 2014 году. Сотникова сказала:

    «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

    А вот реакция Тарасовой: «Я не в курсе этой истории. Очень странно, что девять лет не было никакой информации об этом, а случай был невыявленным. Возможно, была какая‑то ошибка. Ведь если реально бывает нарушение, нас (российских спортсменов) сразу высекают»

    Источник: Матч ТВ

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