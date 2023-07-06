В конце сентября генассамблея МПК рассмотрит вопрос допуска российских паралимпийцев к международным соревнованиям

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России, сообщил, что Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета обсудит возможность участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях в конце сентября.

«Паралимпийский комитет России обратился в исполком Международного паралимпийского комитета с ходатайством о пересмотре решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях, проводимых под эгидой международного комитета. Исполком оставил решение в силе.

Вопрос допуска к соревнованиям будет рассматриваться на генеральной ассамблее в Бахрейне в конце сентября этого года.

В настоящее время МПК является спортивной федерацией для легкой атлетики, плавания, пулевой стрельбы, пауэрлифтинга, следж-хоккея и танцев на колясках.

Восемь видов спорта входят в управление спортивных федераций, развивающих только паралимпийские виды спорта. Они ориентируются на МПК и не принимают никаких решений.

По видам спорта, которыми управляют 13 олимпийских международных федераций, мы совместно с соответствующими общероссийскими спортивными федерациями ведем консультации по условиям допуска наших спортсменов на соревнования. Полностью отказали международные федерации по конному спорту и бадминтону».