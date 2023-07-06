Журналистка Вайцеховская прокомментировала слова Сотниковой о допинг-пробе в 2014-м: «Не самый разумный способ привлечь к себе внимание»

Журналистка Елена Вайцеховская поделилась своим мнением насчет заявлений Аделины Сотниковой относительно проблем с допинг-тестом.

Ранее появились комментарии фигуристки о допинг-тесте 2014 года: «Вспоминаю, как мне через некоторое время сообщили о наличии допинга в моем образце, и мне грозил суд и прочие последствия. Но в итоге меня оправдали, после того как была открыта вторая проба, которая оказалась чистой».

Вот комментарий Вайцеховской: «Единственное разумное объяснение, которое может быть после слов Аделины Сотниковой о том, что в 2014-м у нее обнаружили положительную допинг-пробу (о которой не имеют ни малейшего представления ни руководители федерации, ни Татьяна Тарасова, ни личный тренер спортсменки Елена Буянова, опекавшая Аделину в тот период едва ли не в круглосуточном режиме), на мой взгляд, может заключаться в следующем:

Когда до фигуристки каким-то образом дошла информация, что она упомянута в «письмах счастья» Григория Родченкова, она могла реально это расценить именно так, как рассказывает об этом сейчас: имя фигурировало в бумагах? Значит, с пробами действительно было что-то не так.

Ну, а поскольку никаких наказаний/лишения наград не последовало, значит, скорее всего, дополнительно проверили вторую пробу и ничего не нашли. Логично, с точки зрения полудетского воображения? Вполне.

Ну или остается второй, и тоже чисто детский вариант: «У всех есть! А у меня что, нет?»

Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем...».